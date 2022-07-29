Bugün serin yer yok cehennem sıcakları geldi Meteoroloji uzmanı sıraladı Aydın, Denizli, Malatya...
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritası kıpkırmızı... Bunaltan sıcakların daha fenası geliyor... Uzman isim Kerem Ökten Ağustos ayı için tarih verdi. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen ise bugün için 5 ile dikkat çekti. Bu illerden 2'si Ege Bölgesinde bulunuyor ve çok sıcak bir gün geçirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre bunaltan sıcaklar bugün de etkisini sürdürecek. Asıl sıcak ise ay sonundan itibaren etkili olacak. Meteorolojinin 5 günlük hava durumu haritası da kıpkırmızı... Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor." denildi.
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre bugün sıcaklık Ankara'da 35 derecenin, İstanbul'da 31 derecinin, Bursa'da 36 derecenin, İzmir'de 35 derecinin, Manisa'da ise 39 derecinin üstünde olacak. Bugün Ege'de 2 ilde, Güneydoğu'da ise 3 ilde mevsim normallerinin üzerinde aşırı bir sıcak hava olacak.
Bu iller bugün dikkat! : Meteoroloji uzmanı Orhan Şen 'serin yer kalmadı' diyerek şu bilgileri paylaştı:
*Bugün Marmara da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar var. Sıcaklıklar tüm Türkiyede ortalamanın üzerinde olacak. İç bölgeler Doğu Anadolu Akdeniz Ege Güney Doğu ve Trakya da sıcaklıklar 35 C nin üzerinde. 40 C yi aşan şehirler Aydın ve Denizli Güneydoğu Anadolu, Malatya, Tunceli, Elazığ
Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
-Dikkat! Cehennem sıcakları yolda. Ağustos 2. Haftası Afrika ve Basra'dan gelecek sıcaklar Ülkemiz üzerinde çarpışacak.