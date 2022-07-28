Skandal! Aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yapıldı

HİNDİSTAN'da büyük skandal! Madhya Pradesh eyaletinde 30 öğrenciye tek şırınga ile Kovid-19 aşısı yaptığı gerekçesiyle bir sağlık görevlisine soruşturma açıldı. Sağlık görevlisi sağlık departmanı tarafından kendisine bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyledi.

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BBC'de yer alan habere göre olay, öğrencilere Kovid-19 aşılarının yapıldığı bir okulda yaşandı. Çocuklarına eşlik eden veliler, sağlık görevlisinin aşılamada tek şırınga kullandığını görünce durumu okul yetkililerine bildirdi.

Aşılamayı yapan Jitendra Rai adlı sağlık görevlisi ise sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyledi.

Eyalet sağlık bakanlığı, olayın üzerine Rai'ye karşı ihmal davası açarken, aşılama için ekipmanların sağlanmasından sorumlu yetkili hakkında da soruşturma başlattı.