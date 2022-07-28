Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında

İSTANBUL'daki Bilkent Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Abdurrahman Kürşat Aydoğan atandı. Daha önce aynı üniversitede dekan olan Abdurrahman Kürşat Aydoğan Bilkent Üniversitesi yeni rektörü oldu. Bu gelişmenin ardından Abdurrahman Kürşat Aydoğan merak konusu oldu. Peki Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir, aslen nereli?

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı. Peki Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir, aslen nereli?

Bilkent Üniversitesi işletme eski dekanı olan Abdurrahman Kürşat Aydoğan Bilkent Üniversitesi rektörü oldu.

Bugun itibariyle Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan atandı. TED Ankara Koleji Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans derecesini aldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne girdi. 1979’da yönetimde ve 1980’de M.B.A.’de doktora derecesini aldı. 1986’da Syracuse Üniversitesi’nde finans alanında yüksek lisans yaptı.

Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Ball State Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. 1991-2004 yılları arasında İşletme Fakültesi’nde dekan olarak görev yaptı. Halen Bilkent Üniversitesi’nde finans profesörü ve İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 1988-93 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Dairesi’nde danışman olarak görev yaptı. 2000 baharında Michigan Eyalet Üniversitesi’nde ders verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı