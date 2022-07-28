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Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir aslen nereli Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü kaç yaşında?

Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir aslen nereli Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü kaç yaşında?

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar atandı, karar Resmi Gazete ile duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir, aslen nereli soruları merak edildi. İşte Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar hakkında merak edilenler...

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir?

Malatya'da dünyaya gelen Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayımlandı.

22 ve 23. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AB Uyum Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği yaptı.

İngilizce bilen Hotar, 1 çocuk annesidir.

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