İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Erkan İbiş özgeçmişi
İSTANBUL'da İstinye Üniversitesi rektörlüğüne Resmi Gazete kararı ile Prof. Dr. Erkan İbiş atandı. Daha önce Ankara Üniversitesi rektörü olan Prof. Dr. Erkan İbiş'in hayatı yeniden merak konusu oldu. Aslen Trabzonlu olan Prof. Dr. Erkan İbiş, 64 yaşında. Nebahat İbiş ile evli olan Erkan İbiş'in bir çocuğu var.Abone ol
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.
İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş kimdir?
Kişisel Bilgiler:
Doğum Yeri : Trabzon
Doğum Tarihi : 30 Mart 1958
Medeni Hali : Evli, 2 çocuklu
Öğrencilik ve Akademik Gelişim:
1964-1972 : Trabzon Boztepe İlk Okulu
1969-1972 : Trabzon Atatürk Orta Okulu
1972-1975 : Trabzon Lisesi
1975-1982 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1985-1989 : Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD
1989-1991 : Uzman Doktor, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
1991-1997 : Doçent, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
1997-Halen : Profesör, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
Üniversitede Gerçekleştirilen Başlıca Görevler:
1985-1991 : Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi (Nükleer Tıp AD)
1991-Halen : Öğretim Üyesi (Nükleer Tıp AD)
1994-1996 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekim Yardımcısı,
1996-2000 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi
1998-1999 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Başkanı
2003-2005 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD Başkanı
2000-2005 : Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı
2011-2012 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD Başkanı
2012-2020 : Ankara Üniversitesi Rektörü
Üniversite Dışında Gerçekleştirilen Başlıca Görev ve Çalışmalar:
Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim Bilim Komitesi Eş Başkanlığı,
Türkiye Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanlığı,
Üniversite İş Dünyası İşbirliği Platformu (ÜNİDİP) Eş Başkanlığı,
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği,
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulu üyeliği,
Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği,
Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı,
Ankara Üniversitesi Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı,
Ankara Üniversiteliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,
Türk Amerikan Derneği (TAD,TAA) Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı
Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,
Ankara Kent Konseyi Üyeliği,
Başkent Ankara Platformu Üyeliği
Uluslararası Devlet Nişanları:
2018 : Romanya Devleti tarafından tevdi edilen “Romanya Devlet Nişanı (Award of Merit)
2019 : İtalyan Cumhurbaşkanı tarafından tevdi edilen “İtalya Devlet Nişanı”
(Commendatore)
2019 : Macaristan Cumhurbaşkanı tarafından tevdi edilen Macaristan Devlet Nişanı
(Magyar Erdemrend Tisztikeresztje)