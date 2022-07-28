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Dar gelirliler için haciz düzenlemesi geliyor! Kabinede görüşülecek

Dar gelirliler için haciz düzenlemesi geliyor! Kabinede görüşülecek

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı son dönemde dar gelirlilerin daha da sıkıntı yaşadığı haciz işlemleri için hükümet çalışmalarını sürdürüyor. Kabine toplantısında gündeme geliyor.

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Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları, dar gelirli vatandaşların haciz işlemlerinin çözümüne yönelik çalışmada son aşamaya gelindi.
NTV'de yer alan habere göre, dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürütülen çalışmada son aşamaya gelindi.

2 bakanlığın yetkilileri konuya ilişkin son bir toplantı yaptı. Çalışma, ilk kabine toplantısında gündeme gelecek.
Düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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