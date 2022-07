Suriye'den Türkiye'nin operasyon hazırlığına tehditkar açıklama

Türkiye'nin terör örgütlerinin ve yabancı işbirlikçilerinin cirit attığı Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyon için Şam yönetiminden tepki açıklaması geldi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı askeri operasyona bir tepki de Şam yönetiminden geldi.

Şam yönetimine bağlı resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir askeri kaynak Türkiye'nin son iki gündür Suriye topraklarında uyguladığı "provokasyonların, farklı bölgelere ve silahlı kuvvetlere yönelik saldırıların yoğunlaşması" sonrası Ankara'nın ve "terör örgütlerinin" olası her türlü saldırısına karşı koyacaklarını belirtti.

Öte yandan Bloomberg'e konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizim Suriye'deki perspektifimiz, öncelikle BM'nin 2254 sayılı kararı bağlamında siyasi müzakere sürecinin devam etmesi, Anayasa Komisyonunun çalışmalarını tamamlaması. Fakat maalesef sahadaki gelişmeler bunun tersi yönünde oldu. İdlib bölgesinde biz 4 milyona yakın nüfusun güvenliğini sağlıyoruz, bir taraftan da terör tehdidi ile mücadelemiz devam ediyor. O yüzden de Cumhurbaşkanı'mız yeni bir askeri harekatın her an olabileceğini söyledi. Bunun için de biz kimseden izin alacak değiliz. Kimseye bir takvim açıklamak zorunda değiliz ama kendi güvenlik risklerimizle ilgili değerlendirmemiz bağlamında böyle bir operasyon her an yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ABD ve Rusya'nın teröristleri bölgeden temizleme sözünü tutmadığına dikkati çekerek, söz konusu ülkelerin terörle mücadelede samimi olmadığını vurgulamıştı.

Çavuşoğlu, daha önce teröristlerin bölgeden temizlenmesi konusunda İran'la görüşmeler de yaptıklarını belirterek, "Bu konuda rejimin (Şam yönetimi) yapacağı çalışmaya da biz her türlü siyasi desteği veririz. Rejimin de kendi topraklarında bir terör örgütünü temizlemesi en doğal hakkıdır. Ama rejimin ılımlı muhalefeti de terörist gibi görmesi de doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

En son Tahran'da gerçekleşen, Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin yer aldığı Suriye zirvesinde de İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde operasyonun bölgeyi tehlikeye sokacağını söylemişti.