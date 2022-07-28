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Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı

Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı

Meral Akşener Millet İttifakı'nın konuşulan cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalara "Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye konuşuluyorsa bunun sahibi sizlersiniz.” dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın Düzenlediği "Anlat İstanbul" Programı’nın sonuçlarını açıklıyor. Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:

“Çok kolaymış gibi görünen pek çok konu inanılmaz derecede zordu. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye konuşuluyorsa bunun sahibi sizlersiniz.”

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