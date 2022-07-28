Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı

Meral Akşener Millet İttifakı'nın konuşulan cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalara "Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye konuşuluyorsa bunun sahibi sizlersiniz.” dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın Düzenlediği "Anlat İstanbul" Programı’nın sonuçlarını açıklıyor. Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:

“Çok kolaymış gibi görünen pek çok konu inanılmaz derecede zordu. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye konuşuluyorsa bunun sahibi sizlersiniz.”