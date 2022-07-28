Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola kararı

Rekabet Kurulu tarafından Coca Cola Satış Dağıtım AŞ hakkında yürütülen soruşturma, 2021 yılında şirket tarafından sunulan kapsamlı taahhütlerin kabul edilmesiyle sonlandırıldı.

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Rekabet Kurulu Coca Cola hakkında yürüttüğü soruşturmayı, şirket tarafından sunulan taahhüt paketinin rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek sonlandırdığını duyurdu.

Kurulun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rekabet Kurulu tarafından, Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ (CCSD) hakkında yürüttüğü soruşturmayı, CCSD tarafından sunulan 02.09.2021 tarihli taahhüt paketinin rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olduğu değerlendirildiği ve 02.09.2021 tarihli ve 21-41/610-297 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile sonlandırıldığı belirtildi.

CCSD'nin kabul ettiği taahhütlere göre özetle;

- Satış noktaları ile kolalı içecekler, diğer gazlı ürünler ve gazsız ürünler için tek sözleşme yerine ayrı ayrı sözleşmeler yapılacak.

- Satış noktalarına tanımlanan indirimler, promosyonlar ve iskontolar sadece aynı tür içeceklerde geçerli olacak.

- Gazsız ürünlerde münhasırlık içeren sözleşmelere son verilecek.

- Sözleşme süreleri iki yıl ile sınırlı tutulacak, miktarlı sözleşmelerin yürürlüğünün iki yılı aşması hâlinde satış noktasına cezai şart uygulanmaksızın sözleşmeden çıkış hakkı tanınacak.

- Geleneksel kanaldaki 100 metrekare altındaki noktalar ile yerinde tüketim kanalındaki noktalar bakımından, CCSD’ye ait içecek dolaplarının yüzde 25’inin rakip ürünlerin erişimine açılacak ve tüketiciler ve satış noktaları konu hakkında bilgilendirilecek.

- Sözleşmelerde yer alan alım şartlarında “düzenli ve sürekli satın almak suretiyle” ifadesinin yalnızca nakit yatırım içeren sözleşmelerde korunacak ve nakit yatırım haricindeki diğer indirim-iskonto-promosyonları içeren hükümler bakımından sözleşmelerden kaldırılacak şekilde düzenleme yapılacak.

Rekabet Kurumu sitesinde, geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm yönleriyle 2022 yılının Kasım ayında yürürlüğe girecek olan taahhütlerin; CCSD’nin rakipleri, perakende satış noktaları ve tüketiciler bakımından sonuçlarını anlatan dört dakikalık bir de kısa filme yer verildi.