BIST 2.569
DOLAR 17,94
EURO 18,22
ALTIN 1.003,86
HABER /  GÜNCEL

AÖF bölümleri 2022 taban puanları 4 yıllık bölüm taban puanları listesi

AÖF bölümleri 2022 taban puanları 4 yıllık bölüm taban puanları listesi

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte açıköğretim bölümleri belli oldu. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları nedir? İşte 2022 açıköğretim üniversite bölümleri. AÖF bölümleri 2022 taban puanları 4 yıllık bölüm taban puanları listesi

Abone ol

YKS sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanmasının ardından 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Anadolu Üniversitesi ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması...

Anadolu üniversitesinin 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması araştırmaya başladı. Peki Anadolu Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması yayımlandı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola kararı
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola kararı
MİT oyunu oynayan 5 kişi jandarmayı kandırmaya çalıştı! İçlerinden biri avukat
MİT oyunu oynayan 5 kişi jandarmayı kandırmaya çalıştı! İçlerinden biri avukat
AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları 2022 tablosu-2 yıllık/4 yıllık bölüm taban puanları
AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları 2022 tablosu-2 yıllık/4 yıllık bölüm taban puanları
İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza! Kamyon otomobilin üzerine devrildi
İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza! Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Suriye'den Türkiye'nin operasyon hazırlığına tehditkar açıklama
Suriye'den Türkiye'nin operasyon hazırlığına tehditkar açıklama
Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı
Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı
Fenerbahçe maçındaki Putin tezahüratı dünya basınında! Tepki yağıyor
Fenerbahçe maçındaki Putin tezahüratı dünya basınında! Tepki yağıyor
Covid-19 yeniden Wuhan'da! Kabus başladığı yere döndü tam kapanma kararı
Covid-19 yeniden Wuhan'da! Kabus başladığı yere döndü tam kapanma kararı
Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk kimdir, aslen nereli? Özyeğin Üniversitesi Rektörü özgeçmişi
Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk kimdir, aslen nereli? Özyeğin Üniversitesi Rektörü özgeçmişi
Dar gelirliler için haciz düzenlemesi geliyor! Kabinede görüşülecek
Dar gelirliler için haciz düzenlemesi geliyor! Kabinede görüşülecek