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Kredi ve kart borçlularına iyi haber iki bakanlık çalışma başlattı ayrıntılar netleşti

Kredi ve kart borçlularına iyi haber iki bakanlık çalışma başlattı ayrıntılar netleşti

Kredi ve kart borçlularına yönelik düzenleme geliyor. Çalışma, kredi veya kredi kartından dolayı takibe düşmüş, icralık olmuş dar gelirli tüketicileri kapsaması bekleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ortak çalışma ile takibe düşen ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlularına yönelik düzenleme yapıldığı ve taslak metnin hazırlandığı belirtildi.

Düzenlemenin Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve Erdoğan'ın toplantı sonrasında kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Akşam gazetesinin edindiği bilgiye göre iki bakanlığın yaptığı ortak çalışma, dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için yapılırken, düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Çalışma, kredi veya kredi kartından dolayı takibe düşmüş, icralık olmuş dar gelirli tüketicileri kapsayacak. Üzerinde çalışılan düzenlemeler arasında borç öteleme, yeniden yapılandırma ve takip süresinin uzatılması da var. Takibe düşen tüketici sayısı son denemde 1.5 kat artmıştı.

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