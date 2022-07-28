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Tofaş ve Ford'un ardından bir otomobil devi daha Türkiye'de üretimlerini durdurdu

Tofaş ve Ford'un ardından bir otomobil devi daha Türkiye'de üretimlerini durdurdu

Ford ve Tofaş geçtiğimiz günlerde Türkiye faaliyetlerine ara vereceklerini duyurmuştu. Kısa süre sonra benzer bir açıklama da Toyota'dan geldi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında gerçekleştirdiği üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu. 1-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında üretim yapmayacak olan Toyota, bu süreçte planlı bakım-onarım ve revizyon çalışmalara odaklanacak.

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Uzun süredir otomobil sektörü için zor günlerin yaşandığını söyleyebiliriz. Öyle ki artan maliyetler ve çip sıkıntısı gibi sorunlar sebebiyle otomobil sektöründe bir kaç yıldır problemler mevcut. Buna istinaden geçtiğimiz günlerde Ford ve Tofaş gibi önemli markalar Türkiye için faaliyetlerine ara vermişti. Şimdi ise bir marka daha buna dahil oldu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den benzer bir açıklama geldi. Şirket, Sakarya'da bulunan fabrikanın 1-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında üretim yapmayacağını açıkladı. Sebep ise planlı bakım-onarım ve revizyon çalışmaları. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz aylarda da üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Çip krizinden etkilenen Toyota, 7-12 Mart 2022 tarihleri arasında üretim yapmama kararı almıştı.

Otomobil sektöründeki problemlerin düzelmesi için fazlasıyla zaman gerekiyor desek yanlış olmaz. Zira henüz çip problemleri gibi sorunlar yüzünden sektörde gerek fiyatlarda gerekse üreticiler açısından çip problemleri mevcut.

Kaynak: Teknolojioku

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