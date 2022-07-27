Milyonluk değeri var kapış kapış satılıyor! Antalya'da tarlada ilginç nöbet
ANTALYA'da tarlara serilen halılar ABD ve Avrupa'ya satılıyor. Halılar yurt dışındaki dekorasyoncular tarafından kapış kapış alınıyor. Milyonluk halılar çalınmasın diye de başında nöbet tutuluyor. Bakın en pahalı halı ne kadarmış...
Türkiye’nin dört bir yanından toplanarak Antalya’nın Döşemealtı ilçesine getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim, yüzlerce dönümlük tarım ve boş arazilere seriliyor.
Yaz aylarında hasadı biten tarım arazileri halı işletmelerine açılıyor. İşletmeler, aralarında yüz yıllık tarihi olanların da yer aldığı halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.
Kimyasaldan arındılıyor: Daha sonra güneşe serilen halı ile kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor. Aynı zamanda sıcak havada kimyasaldan arındırılması ve yünlerinin beslenmesi sağlanan halılar, tüm işlemlerden geçtikten sonra toplanıp başta ABD ve Avrupa’daki dekorasyonculara satılıyor.
24 saat nöbet: Yüzlerce dönümlük araziye serilen halılar görsel bir şölen de oluşturuyor. Sıralı bir vaziyette aralarında belirli boşluklarla serilen halıların yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de 24 saat nöbet tutuluyor.