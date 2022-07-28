İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil harç ücretleri 2022 zamlandı güncel harç ücretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi. Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan harç ücreti kaç para oldu? Üniversite harç bölümlerinin zamlanmasının ardından tıp fakültesi harcı 961 liraya hukuk fakültesi harcı 509 liraya diş hekimliği harcı 804 liraya yükseldi.

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Üniversite tercihlerini yapan öğrencileri üzecek kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 2022-2023 üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam geldi. Bu zam oranının ardından üniversite bölümlerinin yeni harç ücretleri merak konusu oldu. Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan harç ücretine yüzde 36'lık zammın ardından en yüksek harç ücreti tıp fakültelerinde yaşandı. Tıp fakültesi harcı 961 liraya hukuk fakültesi harcı 509 liraya diş hekimliği harcı 804 liraya yükseldi.

Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutuluyor ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek mecburiyetinde.

Üniversitelerin bölümlerin katkı payı ücretleri ise şöyle:

Tıp fakülteleri: 961 lira

Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 lira

Veterinerlik : 629 lira

Pilotaj: 765 lira

Bilgisayar: 630 lira

Mühendislik ve mimarlık: 630 lira

Güzel Sanatlar: 513 lira

Fen Edebiyat: 463 lira

Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira

İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira

Açık Öğretim: 105 lira

Konservatuvar: 958 lira

Turizm: 463 lira

Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim ücretleri:

Veterinerlik fakültesi: 3.471 lira

Pilotaj: 6.944 lira

Bilgisayar: 2.486 lira

Mühendislik: 2.486 lira

Mimarlık: 2.486 lira

Güzel sanatlar: 3.130 lira

Fen edebiyat: 2.084 lira

Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 lira

İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 lira

İletişim fakültesi: 1.564 lira

4 yıllık üniversite eğitimi alan öğrencilerden harç alınma durumu kaldırılmıştır. Ancak 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış ve hala okuyan kişilerden harç alınmaktadır. Ayrıca ikinci öğretim veya açıköğretimden üniversite okuyan kişiler harç ödemektedir. Katkı payı ile birlikte ödenen harç öğrencilerin kayıt işlemlerini sorunsuz yapmalarını sağlıyor.

Genellikle üniversite harçları kamu bankaları üzerinden yatırılmaktadır. Bu bankalar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olarak göze çarpıyor.

Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açıköğretim öğrencileri için harç ödemelerini Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kabul ediyor.

İstanbul Üniversitesi örgün öğretim harçlarını Halkbank üzerinden almaktadır.

Marmara Üniversitesi Yapı Kredi üzerinden harç ödemelerini kabul etmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakıfbank üzerinden harçları kabul etmektedir.

Üniversite harç yatırma nasıl yapılır?

Üniversite harçlarını yatırmak isteyen kişiler, üniversitelerin anlaşmalı olduğu bankaların intenet bankacılığından, şubelerinden veya ATM’lerinden harç işlemlerini yapabilmektedir. ATM üzerinden harç ödemesi yapacak kişiler kartsız ödeme seçeneği ile ATM’Den ödeme yapabilir. Kişiler banka şubelerine giderek gerekli üniversiteye ait harç ödemesini gerçekleştirebilir. Ayrıca kişiler bankaya ait intenet bankacılığına giriş yaparak online ödeme ile harç ödemesini tamamlayabilmektedir.