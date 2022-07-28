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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Öğretmenlerin beklediği takvim belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Öğretmenlerin beklediği takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 5-11 Ağustos'ta alınacak, atamalar ise 23 Ağustos'ta yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Duyuruya göre, yer değişikliği için birinci aşama başvuruları, 5 Ağustos'ta başlayacak 11 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

Tercihlerin yapılması ve onay süreci, 15-19 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Atamalar 23 Ağustos'ta, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 24 Ağustos'tan itibaren yapılacak.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar da mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

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