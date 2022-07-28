Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Öğretmenlerin beklediği takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 5-11 Ağustos'ta alınacak, atamalar ise 23 Ağustos'ta yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Duyuruya göre, yer değişikliği için birinci aşama başvuruları, 5 Ağustos'ta başlayacak 11 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

Tercihlerin yapılması ve onay süreci, 15-19 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Atamalar 23 Ağustos'ta, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 24 Ağustos'tan itibaren yapılacak.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar da mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.