Emekli Yunan Amiral Fenekos: Türkiye'ye karşı hazır olmalıyız

Göreve çıkmaya hazırlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. "Erdoğan kademeli ilerleyecek" diyen Yunan komutan Stelios Fenekos, "Türkiye ile her zaman hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Abdülhamid Han sondaj gemisinin, 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine gönderileceğine dair haberler, Yunanistan'ı harekete geçirdi.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin yayınına katılan emekli Amiral Stelios Fenekos, gemiyle ilgili gelişmenin dengeleri değiştirdiğini söyledi.

Fenekos, sondaj gemisinin, "kendi egemenlik haklarının bulunduğu bir alana gelmesi durumunda gözlem" önerisini ortaya attı.

Yunan amiral, "Belirli alanlarda kararlılığımızı ve yetki anlayışımızı göstermek için ön cephede bazı sahil güvenlik gemileri bulunduralım, fakat savaş gemilerimiz tarafından görünmez bir şekilde gölgeleyelim, böylece askerileşecek olan bizler olmayalım." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan kademeli ilerleyecek"

Abdülhamid Han gemisinin ilk kez sondaj yapacağını belirten Fenekos, "Emniyetli bir sondaj yapmasına izin verecek koşulların sağlanması gerekiyor." diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kademeli ilerleyeceğini" düşündüğünü belirtti.

"Gemi tartışmalı sulara gidecek"

Fenekos, geminin faaliyetiyle ilgili görüşünü, "Önce mutlak Türk kontrolünde olan bir bölgeye gidecek. Her şey yolunda olursa, Kıbrıs'ta olsun, Meis'in güneyi veya başka bir yer olsun, tartışmalı sulara da gidecek." şeklinde paylaştı.

"Her zaman hazır olmalıyız"

"Türkiye ile her zaman hazır olmalıyız." diyen Stelios Fenekos, diğer taraftan gerilimli senaryolara karşı olduğunu dile getirdi.

Ankara'nın bu tür fırsatlardan yararlandığını Yunanistan'a gösterdiğine dikkati çeken Yunan komutan, buna karşı "denetim" önerisinde bulundu.

İlk görev yerine uğurlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han gemisine ilişkin, "Bu gemimizi 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız." demişti.