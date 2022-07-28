Gaziantep'te ayrılmak isteyen eşinin evini basan koca dehşet saçtı

GAZİANTEP’te cani koca, ayrılmak isteyen dini nikahlı eşinin evini bastı. Eşi ve eşinin annesini ağır yaralayan adam, eşinin 23 yaşındaki engelli kardeşini öldürdü. Korkunç cinayetin tek tanığı 4 yaşındaki Merva oldu.

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İddiaya göre eşinden ayrılan yabancı uyruklu Hamide Şeyh Müslim, Ümit Dur (38) ile dini nikahla evlendi. Aradan geçen 1,5 yılın ardından bir erkek çocuğu olan anne Şeyh Müslim, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olan eşinden şiddet görmeye başladı. Gördüğü şiddetten dolayı ayrılmak isteyen Şeyh Müslim, annesinin evine geri döndü. Evinin önüne gelerek kendisini defalarca tehdit eden Ümit Dur’u polise şikayet eden Hamide Şeyh Müslim, 4 ay önce 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

Evi basan koca pompalı tüfekle dehşet saçtı

Aradan geçen 3 ayın ardından Ümit Dur, Hamide Şeyh Müslim’in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla bastı. 3 arkadaşıyla birlikte eve giren cani koca Dur, pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi Cemil Şeyh Müslim (23) ile anneleri Zehra Faraç’ın (65) üzerine uyudukları esnada kurşun yağdıran Dur, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarından dolayı ağır yaralanan 2 kardeş ile anne, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cemil Şeyh Müslim doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamazken, yoğun bakımda tedavi altına alınan ağır yaralı Hamide Şeyh Müslim ve anne Zehra Faraç 6 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Cinayetin tek tanığı 4 yaşındaki Merva

O esnada evde olan Hamide Şeyh Müslim’in bir önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı Merva Bozan dehşete düşüren anlara tanıklık etti.

Katil zanlısı Ümit Dur’un Cuma günü saat 05.30 sıralarında 3 arkadaşıyla birlikte geldiğini söyleyen ağabey Yusuf Şeyh Müslim, ilk olarak evin dışardaki elektrik şarterinin kapatıldığını aktardı. Komşularının da elektriklerini kestiklerini belirten Şeyh Müslim, “Amaçları etrafın karanlık olmasını sağlamak. Duvarın üzerinden içeriyi girip kapıyı açıyorlar. Eve girdikten sonra ilk olarak içeride uyuyan kardeşim Cemil’i silahla vuruyor. Sonra kız kardeşim ve anneme sıkıyor. O sırada yeğenim Merva da odada. Kızı annesinin yanından alıp kanepenin üzerine atmış. Çocuk her şeyi gözüyle görüyor. Sonra çıkıp kaçıyorlar. Annemin durumu ilk ana göre biraz daha iyi. Kız kardeşim de hala yoğun bakımda. Hepsini pompalı tüfekle vurdu. Kız kardeşimin durumu ağır. Hepsini uyudukları yerde vuruyor” ifadelerini kullandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ümit Dur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.