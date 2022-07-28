Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Nimet Kaya'nın cenazesine katıldı: Unkapanı'ndan tanırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında vefat eden Tillolular Derneği’nin Başkanı Hacı Nimet Kaya'nın cenazesine katıldı, açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde açıklamalarda bulundu:

"Unkapanı'ndan tanırım, ben de o zamanlar gıda piyasasında çalışıyordum. O günden bugüne hukukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldik ama böyle bir eceli kaza ile Hakk'a uğurluyoruz. Yarın sabah itibarıyla Tillo'ya, kendi topraklarına yolcu edilecek. Ben hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle Allah razı olsun diyorum. Biz Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik."