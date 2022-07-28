İşsizlik maaşı 2022 temmuz zammından sonra kaç para oldu?

Temmuz ayında yapılan yeni zammın ardından asgari ücret 5 bin 500 lira oldu. Asgari ücretteki artışın ardından yeni işsizlik maaşları da merak konusu oldu. Asgari ücret üzerinden çalışmış olanlara bu dönemde aylık bin 981,41 TL yerine 2 bin 568 TL ödenecek. Yüksek ücretle çalışmış olup işsiz kalanlar için ise işsizlik maaşının tavanı aylık 3 bin 972,82 TL’den 5 bin 137,51 TL’ye yükseltildi.

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Asgari ücrete yapılan zammın ardından yeni işsizlik maaşları da merak konusu oldu. Bir iş yerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında verilen işsizlik maaşı temmuz ayında zamlandı. Peki temmuz zammından sonra yeni işsizlik maaşı ödenekleri kaç para oldu, işsizlik maaşı kaç ay verilir?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücret brüt tutarının yüzde 80’ini geçmemektedir.

Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayan işsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında hacze ve başkasına devre uygun değildir.

Temmuz zammından sonra yeni işsizlik maaşı ödenekleri: 1 Temmuz-31 Aralık döneminde verilecek işsizlik ödenekleri, bu dönemde geçerli olan brüt 6 bin 471 TL üzerinden hesaplanacak. Buna göre asgari ücret üzerinden çalışmış olanlara bu dönemde aylık bin 981,41 TL yerine 2 bin 568 TL ödenecek. Yüksek ücretle çalışmış olup işsiz kalanlar için ise işsizlik maaşının tavanı aylık 3 bin 972,82 TL’den 5 bin 137,51 TL’ye yükseltildi.

İşsizlik maaşından kimler yararlanır:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı kaç ay verilir: Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.