Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşmişti! Mete Horozoğlu'nun yeni işi duyanları şaşırtı!
Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu bir süre önce Amerika'ya yerleşmişti. Öyle bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerindeki rolleri ile tanınan Horozoğlu oyunculuğa da ara vermişti. Ünlü isim uzun bir sürenin ardından yeni işiyle ve şimdiki haliyle merak konusu oldu.
2012 Yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde oynadığı 'Soner' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mete Horozoğlu bir süre önce Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğa ara veren Horozoğlu uzun bir aradan sonra Amerika'da tiyatro oyunları sergilemeye başladı.
"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu önce ekranlardan uzak kaldı sonra Türkiye'yi terk etti.
Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.
Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu, uzun süredir ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir süre eğitmenlik yapan ve su altı sporlarına merak saran yakışıklı oyuncunun şu sıralar ise tiyatroya dönmüş durumda.