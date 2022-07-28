Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e olay uyuşturucu yanıtı: Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dönem İçişleri Bakanlığı görevinde de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucunun Türkiye'de çoğaldığı ile ilgili suçlamalarına cevap vererek "Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden.” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan açıklamalarda bulundu. Soylu, Akşener'in "uyuşturucu" eleştirilerine "Meral Hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var" dedi.

Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meral Akşener’in "Uyuşturucu diye bir meselenin benim gezdiğim yerlerde de İstanbul’da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Bana Ahlat’ta, İstanbul’da, Ankara’da da söyledi anneler. Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bozukluk var, bunun düzeltilmesi gerekiyor” sözlerine yanıt verdi.

Soylu açıklamasında, Akşener hakkında üstü kapalı olarak FETÖ imasında bulundu. Soylu, “Meral Hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü” dedi.

Soylu devamında şunları ifade etti:

“Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız… Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden.”