Çöp evden çıkan Cem Muhammet'in anneannesiyle son güzel günleri ortaya çıktı

Öte yandan Cem Muhammet A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı. Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü. Bir diğer kareye ise Muhammet A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.