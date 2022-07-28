Çöp evden çıkan Cem Muhammet'in anneannesiyle son güzel günleri ortaya çıktı
Çöp evde bitkin halde bulunan ve teyzesi tarafından esir tutulduğu ortaya çıkan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in anneannesiyle ölümünden önce çekilen son güzel günlerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Küçük çocuğun anneannesiyle doğumgünü kutladığı sevgi dolu anları fotoğraflara yansıdı...
BURSA'da teyzesi Kamuran Pınar A.'nın bir yıl esir hayatı yaşattığı 9 yaşındaki Cem Muhammet'in dramı Türkiye'yi sarstı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Cem Muhammet için uzmanlar, "Yemek yemediği için Muhammet'in midesi küçülmüş. Halk arasında 'Açlıktan midem karnıma yapıştı' deyimi Muhammet'e gerçek olmuştu." diye konuştu.
Öte yandan Cem Muhammet A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı. Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü. Bir diğer kareye ise Muhammet A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.
Bu sözleri iç acıttı
Cem Muhammed A.'nın kaldığı hastanede “İlk kez çok iyi insanlar gördüm. Kendimi iyi hissediyorum. Kuş gibi uçabilirim. İlk günden güzel oyuncaklarım oldu. Kırmızı otomobili çok sevdim. Hastanede kalıp güzel yemekler yemek istiyorum" diyerek mutluluğunu anlatması yürekleri burktu.
Sabah gazetesi Muhammet'in anneannesi Asuman A. tarafından bakıldığı dönemdeki mutlu ve sağlıklı fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda, anneannesine sevgiyle sarılan Cem Muhammet, gülerek doğum gününü kutluyor.