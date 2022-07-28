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Fenerbahçe, Luan Peres'i KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Luan Peres'i KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe, Luan Peres Petroni'yi kadroya katıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü transfere ilişkin KAP açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Peres'in akşam 22:30 sularında İstanbul'a geleceği sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği ifade edilmişti.

Marsilya'da 50 maça çıktı
Fransız kulübüyle Haziran 2025’e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya’da 50 resmi maça çıkan ve 22’sinde sol bek, 28’sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

Beraber oynadılar
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.

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