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Yalova'da trafikte geri geri giden otomobili gören şaştı kaldı

Yalova'da trafikte geri geri giden otomobili gören şaştı kaldı

YALOVA’da trafikte kilometrelerce geri geri giden otomobili gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

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Yalova merkezde bir otomobil herkesin şakın bakışları arasında geri geri trafikte yol aldı. İlk Cengiz Koçal Caddesi’nde otomobilin ters şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti.

Sürücü ters şekilde giderek trafikte bekleme yapan minibüsü de solladı. Herkesin şaşkın bakışları içinde yol alan otomobil şehir merkezinden çıkarak şehirler arası karayoluna girdi.

Yalova-İzmit karayolunu kullanan otomobil sürücüsü kilometrelerce yol kat ederek Çiftlikköy ilçesine kadar ulaştı. Sürücünün aracını neden ters sürdüğü ise merak konusu oldu.
Sürücünün araçta yaşanan arıza nedeniyle geri geri gittiği tahmin ediliyor.

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