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Duy Beni Ece kimdir, gerçekte kim oynuyor? Dilara Sümbül dizileri hangisi, kaç yaşında?

Duy Beni Ece kimdir, gerçekte kim oynuyor? Dilara Sümbül dizileri hangisi, kaç yaşında?

Star TV'nin ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi Duy Beni bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. İşlerin iyice karışacağı bu akşamki bölüm yine soluksız izlenecek. Dizinin oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Özellikle dizide Ece karakterine hayat veren genç oyuncu Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Star TV'nin yeni gençlik dizisi Duy Beni ile bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da şimdiden ses getirdi. Duy Beni dizisi oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi genç yetenekler var. Duy Beni dizisi uyarlama mı sorusu ise merak edilenlerden. Duy Beni dizisi uyarlama değil fakat Netflix dizisi Elitte olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bir detay. Duy Beni dizisi Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarda çekiliyor. 

Özellikle dizide Ece karakterine hayat veren genç oyuncu Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Sinema ve dizi film oyuncusu. Rezzan Çankır Ajans oyuncusu Dilara Sümbül, 2018 yılından itibaren Elimi Bırakma, Baş Belası, Evlilik Hakkında Her Şey, Duy Beni gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

 Duy Beni (Ece, TV Dizisi 2022)

Evlilik Hakkında Her Şey (Gülistan, TV Dizisi 2022)

Baş Belası (TV Dizisi 2021)

Elimi Bırakma (Gizem, TV Dizisi 2018-2019)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Duy Beni (Ece, TV Dizisi 2022)

Evlilik Hakkında Her Şey (Gülistan, TV Dizisi 2022)

Baş Belası (TV Dizisi 2021)

Elimi Bırakma (Gizem, TV Dizisi 2018-2019)

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