Bakan Ersoy: Türkiye, 37 milyar dolarla rekor kıracak

Bakan Ersoy, bu sene turizm gelirinde Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırılacağını ifade ederek "2019'da 34.5 milyar dolar olarak kırılmıştı, tekrar bir rekor kıracak Türkiye. 37 milyar dolar dedik; inşallah bunu yukarı da çekeceğiz" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda (TGA) medya mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Ersoy, turizmin ekonomi içindeki yeri ile ülkemize olan katkısını anlattığı toplantıda, TGA'nın strateji ve amaçlarıyla ilgili de sunum gerçekleştirdi.

Tekrar bir rekor kıracak Türkiye

Turizmle ilgili 2'nci çeyrek verilerinin yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanacağını hatırlatan Bakan Ersoy, "Turist sayısında, haziran ayı itibarıyla 19 milyonu geçeriz. Ama, Türkiye çok iyi bir temmuz ayı geçirdi, muhtemelen rekor sayıda turist ağırlayacak. 2019'u da geçecek temmuz verileri. Ağustos rezervasyon verileri de çok iyi. Ağustos'un da temmuz ayından daha iyi olacağını görüyoruz. Dünya genelinde büyük bir sıkıntı olmazsa, biz bu sayıları 2019'un üzerinde ya da paralel olarak götüreceğiz. Büyük şehirlerimiz, İstanbul ve Marmara destinasyonlarımız muhtemelen 2019'un rakamlarını yakalayacak, Ege 2019 yılının rakamlarını yakalayacak. Antalya geçen senenin çok üzerinde kapatacak. Bu sene gelirde Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırılacak. 2019'da 34.5 milyar dolar olarak kırılmıştı, tekrar bir rekor kıracak Türkiye. 37 milyar dolar dedik, inşallah bunu yukarı da çekeceğiz. Ama 2023'de bizim artık Avrupa'nın sayılı, en önde gelen turizm destinasyonu olmamız gerekiyor. Sayı olarak 100 milyon turisti geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.