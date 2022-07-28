BIST 2.543
DOLAR 17,89
EURO 18,24
ALTIN 1.008,16
HABER /  GÜNCEL

Baykar'dan 2 ülkede gündem olan jest! TB2'yi ücretsiz verecek

Baykar'dan 2 ülkede gündem olan jest! TB2'yi ücretsiz verecek

Ukrayna için toplanan Bayraktar TB2 insansız hava aracı parasının hayır kurumlarına yönlendirilmesini isteyen Baykar, TB2'yi ücretsiz bağışlayacak

Abone ol

Baykar, Polonya'da Ukrayna için "Bayraktar TB2" alınması amacıyla toplanan bağışların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına iletilmesini isteyerek, Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" bağışlama kararı aldı.

Baykar'dan mektup gönderildi
Polonya'daki yardım kampanyasının organizatörü ve gazeteci Slawomir Sierakowski'ye Baykar tarafından gönderilen mektupta, Polonyalıların topladığı yardımların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına yönlendirilmesi teklif edilerek bu ülkeye ücretsiz "Bayraktar TB2" insansız hava aracı sağlanacağı kaydedildi.

Mektupta, kampanyayı destekleyen Polonya halkına duyulan minnettarlık ifade edilerek, yüz binlerce vatandaşın katıldığı çalışmanın etkileyici olduğu vurgulandı.

Sierakowski'ye bir teklif iletilen mektupta, şöyle denildi:

"Kampanyanız çerçevesinde, Ukrayna halkına bir Bayraktar TB2 sağlayacağız. Böylece anavatanlarını daha iyi koruyacaklar. Topladığınız bağışların da Ukraynalı hayır kurumları tarafından Ukrayna'yı güçlendirecek amaçlara tahsis edilmesine nezaret edeceğiz. Arzumuz, teklifimizin ve bu kampanyanın, bir an önce sona ermesi için dua ettiğimiz bu zor zamanlarda masum Ukraynalıların hayatını kurtarmada başarılı olmasıdır."

Bayraktar tb2 bağış kampanyaları
Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatılmıştı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı.

Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.

Kanada'da da aynı amaçla açılan kampanya ise devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
4 aydır haber alınamıyordu, ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya böyle çıktı
4 aydır haber alınamıyordu, ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya böyle çıktı
Çanakkale'de korkutan deprem
Çanakkale'de korkutan deprem
Rusya-Ukrayna savaşı cenazeye sıçradı! Rus rahip haçla saldırdı
Rusya-Ukrayna savaşı cenazeye sıçradı! Rus rahip haçla saldırdı
Marmaris’te orman yangını! Havadan müdahale ediliyor
Marmaris’te orman yangını! Havadan müdahale ediliyor
Maccabi Netanya Başakşehir (CANLI YAYIN)
Maccabi Netanya Başakşehir (CANLI YAYIN)
Bakan Ersoy: Türkiye, 37 milyar dolarla rekor kıracak
Bakan Ersoy: Türkiye, 37 milyar dolarla rekor kıracak
Her biri Eyfel Kulesi yüksekliğinde! Türkiye depoyu doldurdu
Her biri Eyfel Kulesi yüksekliğinde! Türkiye depoyu doldurdu
Joe Biden'dan FED faizi değerlendirmesi
Joe Biden'dan FED faizi değerlendirmesi
Almanya'dan geldi, dehşeti yaşadı! Pompalı tüfekle vurularak yaralandı
Almanya'dan geldi, dehşeti yaşadı! Pompalı tüfekle vurularak yaralandı
Duy Beni nerede çekiliyor okul mu üniversite mi? Duy Beni dizisinin çekildiği yer neresi?
Duy Beni nerede çekiliyor okul mu üniversite mi? Duy Beni dizisinin çekildiği yer neresi?