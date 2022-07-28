BIST 2.543
DOLAR 17,93
EURO 18,31
ALTIN 1.010,78
HABER /  GÜNCEL

Dehşet saçan Koca olayında yeni gelişme: 15 gün sonra ölü sayısı 3’e çıktı

Dehşet saçan Koca olayında yeni gelişme: 15 gün sonra ölü sayısı 3’e çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden karısını ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldüren cani kocanın, ağır yaraladığı anne de 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, 13 Temmuz 2022 tarihinde Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Erdal Yalçın, kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoy’u evlerine giderek öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla’da gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda Erdal Yalçın’ın, Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ise ardından 1 el ateş edip tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.

15 gün sonra ölü sayısı 3’e çıktı
Olay günü ağır yaralı olan anne Gülperi Aksoy, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada Aksoy’un tedavileri devam ederken, yaklaşık 15 gün sonra acı haber geldi. Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı olayda böylelikle ölü sayısı 3’e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kirişci'den Ukraynalı mevkidaşı ile 'tahıl koridoru' görüşmesi
Bakan Kirişci'den Ukraynalı mevkidaşı ile 'tahıl koridoru' görüşmesi
Hindistan’da savaş uçağı düştü: 2 ölü
Hindistan’da savaş uçağı düştü: 2 ölü
Avustralya'nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın
Avustralya'nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın
Hakkari'de PKK'ya ağır darbe: 6 örgüt mensubu yakalandı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de PKK'ya ağır darbe: 6 örgüt mensubu yakalandı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi
4 aydır haber alınamıyordu, ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya böyle çıktı
4 aydır haber alınamıyordu, ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya böyle çıktı
Çanakkale'de korkutan deprem
Çanakkale'de korkutan deprem
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: Şartlı bir şekilde uçak almayı kabul etmeyiz
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: Şartlı bir şekilde uçak almayı kabul etmeyiz
Rusya-Ukrayna savaşı cenazeye sıçradı! Rus rahip haçla saldırdı
Rusya-Ukrayna savaşı cenazeye sıçradı! Rus rahip haçla saldırdı
Bakan Vedat Bilgin'den enflasyon açıklaması!
Bakan Vedat Bilgin'den enflasyon açıklaması!
Başakşehir Maccabi Netenya'yı mağlup etti! Adını bir üst tura yazdırdı
Başakşehir Maccabi Netenya'yı mağlup etti! Adını bir üst tura yazdırdı