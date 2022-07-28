Avrupa'da çifte zafer! Konyaspor ve Başakşehir bir üst tura yükseldi

Avrupa'da çifte zafer... Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Elemeleri rövanş maçlarında sürprize yer vermedi ve rakiplerini eleyerek 3. eleme turuna yükseldi.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmalarında temsilcilerimiz Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u 2-0 yenerek bir üst tura çıkmaya hak kazanırken, Başakşehir ise deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turuna yükseldi.
Konyaspor BATE Borisov engelini rahat geçti
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor, 2-0 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Rahmanovic ve 43. dakikada Calvo kaydetti.
Bu sonucun ardından temsilcimiz Konyaspor, toplamda 5-0'lık skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turuna yükseldi.
Konyaspor 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 61. dakikasında sarı kart gören Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Başakşehir İsrail'de tek golle turladı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya konuk oldu. Netanya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Başakşehir 1-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 10. dakikada Ndayishimiye kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir toplamda 2-1'lik skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını 3. eleme turuna yazdırdı.
Temsilcimiz 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.