BIST 2.543
DOLAR 17,95
EURO 18,28
ALTIN 1.012,89
HABER /  SPOR

Avrupa'da çifte zafer! Konyaspor ve Başakşehir bir üst tura yükseldi

Avrupa'da çifte zafer! Konyaspor ve Başakşehir bir üst tura yükseldi

Avrupa'da çifte zafer... Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Elemeleri rövanş maçlarında sürprize yer vermedi ve rakiplerini eleyerek 3. eleme turuna yükseldi.

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmalarında temsilcilerimiz Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u 2-0 yenerek bir üst tura çıkmaya hak kazanırken, Başakşehir ise deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turuna yükseldi. 

Konyaspor  BATE Borisov engelini rahat geçti
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor, 2-0 kazandı. 

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Rahmanovic ve 43. dakikada Calvo kaydetti. 

Bu sonucun ardından temsilcimiz Konyaspor, toplamda 5-0'lık skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turuna yükseldi. 

Konyaspor 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 61. dakikasında sarı kart gören Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir İsrail'de tek golle turladı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya konuk oldu. Netanya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Başakşehir 1-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 10. dakikada Ndayishimiye kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir toplamda 2-1'lik skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını 3. eleme turuna yazdırdı. 

Temsilcimiz 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin’den ABD'ye çok sert uyarı: “Ateşle oynayan kendini yakar”
Çin’den ABD'ye çok sert uyarı: “Ateşle oynayan kendini yakar”
Ünlü şarkıcı İlhan İrem hayatını kaybetti!
Ünlü şarkıcı İlhan İrem hayatını kaybetti!
Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam
Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam
Beşiktaş'tan ayrılan Lens 3. Lig'e transfer oldu
Beşiktaş'tan ayrılan Lens 3. Lig'e transfer oldu
Bakan Kirişci'den Ukraynalı mevkidaşı ile 'tahıl koridoru' görüşmesi
Bakan Kirişci'den Ukraynalı mevkidaşı ile 'tahıl koridoru' görüşmesi
Hindistan’da savaş uçağı düştü: 2 ölü
Hindistan’da savaş uçağı düştü: 2 ölü
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı
Avustralya'nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın
Avustralya'nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın
Hakkari'de PKK'ya ağır darbe: 6 örgüt mensubu yakalandı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de PKK'ya ağır darbe: 6 örgüt mensubu yakalandı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Baykar'dan 2 ülkede gündem olan jest! TB2'yi ücretsiz verecek
Baykar'dan 2 ülkede gündem olan jest! TB2'yi ücretsiz verecek