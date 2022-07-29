BIST 2.543
DOLAR 17,95
EURO 18,36
ALTIN 1.016,07
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bugün telefonlarda '5G' ibaresi görülecek! Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek

Bugün telefonlarda '5G' ibaresi görülecek! Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek

Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle havalimanında hizmete sunulacak.

Abone ol

İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak.

Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak.

İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın resmen uçuyor! 28 Temmuz gram altın 1000 lirayı aştı dolar 18 lira oluyor bu kadarı beklenmiyordu
Foto Galeri Altın resmen uçuyor! 28 Temmuz gram altın 1000 lirayı aştı dolar 18 lira oluyor bu kadarı beklenmiyordu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de araba lastikleri ormanı yaktı! Alevler hızla büyüdü
Kocaeli'de araba lastikleri ormanı yaktı! Alevler hızla büyüdü
Kadıköy'de 'Putin tezahüratı' Fenerbahçe'den açıklama, UEFA'dan soruşturma
Kadıköy'de 'Putin tezahüratı' Fenerbahçe'den açıklama, UEFA'dan soruşturma
Otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı! 16 kişi öldü
Otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı! 16 kişi öldü
Sağlık Bakanı Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Hansu İrem kaç yaşında çocuğu var mı İlhan İrem eşi kimdir?
Hansu İrem kaç yaşında çocuğu var mı İlhan İrem eşi kimdir?
İlhan İrem'in çocuğu var mı sık sık paylaştığı kız kimdir? İlhan İrem kızı-oğlu var mı?
İlhan İrem'in çocuğu var mı sık sık paylaştığı kız kimdir? İlhan İrem kızı-oğlu var mı?
İlhan İrem karısı kimdir, Hansu İrem kaç yaşında ne iş yapıyor? İlhan İrem çocuğu var mı?
İlhan İrem karısı kimdir, Hansu İrem kaç yaşında ne iş yapıyor? İlhan İrem çocuğu var mı?
İlhan İrem hastalığı neydi neden öldü İlhan İrem gerçek ölüm sebebi nedir?
İlhan İrem hastalığı neydi neden öldü İlhan İrem gerçek ölüm sebebi nedir?
İlhan İrem öldü mü hastalığı neydi İlhan İrem ölüm nedeni nedir haberi geldi
İlhan İrem öldü mü hastalığı neydi İlhan İrem ölüm nedeni nedir haberi geldi
Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu
Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu