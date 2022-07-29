Okan Buruk'tan Galatasaray'a operasyon: Tam 8 isim yolcu

Okan Buruk, Galatasaray'a neşteri vuruyor. Tecrübeli hoca takımdan 8 isim ile yollarını ayırıyor.

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Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk ile yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 8 futbolcu ile yollarını ayırması bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Mostafa Mohamed'i kiralık olarak gönderen Galatasaray'da ayrılık rüzgarı yaşanacak. İşte ayrılması beklenen 8 isim şöyle:

Taylan Antalyalı

Emre Taşdemir

Ömer Bayram

Luyindama

Aytaç Kara

Sacha Boey

Morutan (kiralık)

Berkan Kutlu