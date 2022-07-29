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Samsun'da takla atan araç 2 kişiye mezar oldu 3 kişi yaralandı

Samsun'da takla atan araç 2 kişiye mezar oldu 3 kişi yaralandı

SAMSUN'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarparak takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Olay, Samsun’un Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Serkan A. idaresindeki 54 B 9175 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak takla attı.

Araçta bulunan Fatma A. ve Osman A. kaza sırasında araçtan fırlayarak su kanalına düştü. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, Fatma A. ve Osman A. olay yerinde hayatını kaybetti, Ali A., Serkan A. ve Özlem A. ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Fatma A. ve Osman A.’nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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