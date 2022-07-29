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Gelecek Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüleri dizdi destek verdi: Kimse karşı çıkamaz!

Gelecek Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüleri dizdi destek verdi: Kimse karşı çıkamaz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Gelecek Partisi'nden tam destek geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün , CHP liderinin emeklerinin bilindiğini vurgulayarak, adaylığı için "Kimse karşı çıkamaz" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaline ilişkin, "Kimse karşı çıkmaz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Tele1'de Umut Yertutan'ın sorularını yanıtladı. Üstün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin, CHP liderinin emeklerinin 'tüm toplum tarafından bilindiğini' vurgulayarak, “Özellikle Ankara, İstanbul seçimleri, İYİ Parti’nin seçimlere girmesinden biliyoruz. Şu andaki diyalogları ile ilgili de biliyoruz. Çıkıp 28 Şubat ile sıkıntılar varken özeleştiride bulunması kıymetli değil mi?” dedi. 

Üstün, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kararı ile Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda 'kimsenin bir itirazı olmayacağını' söyledi. Üstün, “Ortak aday olarak verilirse asla kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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