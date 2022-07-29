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Bursa'da Cem Muhammet'i eve kapatan teyzenin eski eşi konuştu: 3 gün içinde belli olacak

Bursa'da Cem Muhammet'i eve kapatan teyzenin eski eşi konuştu: 3 gün içinde belli olacak

BURSA'da kız kardeşinin oğlu Muhammet A.'yı kaçırıp çöp eve kapatan Kamuran Pınar Acar'ın eski eşi konuştu. İsminin yazılmasını istemeyen baba, "13 yıldır çocuğumu arıyorum. Bu olay sayesinde kızımı alma şansım da ortaya çıktı." dedi.

Bursa'da Cem Muhammet'i eve kapatan teyzenin eski eşi konuştu: 3 gün içinde belli olacak

Minik Muhammet'i çöp eve kapatan teyzeyi eski eşi anlattı. Boşandıklarında kızının 3 yaşında olduğunu  belirten baba, "Kamuran kızımı da alarak 13 yıl önce kayboldu. Kızımı en son 3.5 yaşında gördüm." dedi.

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Bursa'da Cem Muhammet'i eve kapatan teyzenin eski eşi konuştu: 3 gün içinde belli olacak

Türkiye, Bursa'daki çöp ev olayını konuşmaya devam ederken Minik Muhammet'i çöp eve kapatan teyzenin eski eşi ortaya çıktı ve dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Bursa'da Cem Muhammet'i eve kapatan teyzenin eski eşi konuştu: 3 gün içinde belli olacak

Sabah'ta yer alan habere göre Eski eş "Kamuran ile Şile'de tanıştım ve 2000 yılında evlendim. 2006 yılında kızım oldu. 28 Temmuz'da 16 yaşına girdi. 2008 yılında boşandım. Boşanmamıza kayın validemin evliliğimize müdahaleleri sebep oldu. Kamuran İstanbul'da meslek edindirme kurslarında el sanatı öğretmenliği yapıyordu. Ben teknisyendim. Tanışarak evlendik. Bizimki basit bir boşanma değildi" dedi.

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Bursa'da Cem Muhammet'i eve kapatan teyzenin eski eşi konuştu: 3 gün içinde belli olacak

Kamuran Pınar Acar'ın eski eşi, ayrıldığında kızının küçük yaşta olduğu için velayetin anneye verildiğini söyledi.

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