Bursa'da Cem Muhammet'i eve kapatan teyzenin eski eşi konuştu: 3 gün içinde belli olacak

Sabah'ta yer alan habere göre Eski eş "Kamuran ile Şile'de tanıştım ve 2000 yılında evlendim. 2006 yılında kızım oldu. 28 Temmuz'da 16 yaşına girdi. 2008 yılında boşandım. Boşanmamıza kayın validemin evliliğimize müdahaleleri sebep oldu. Kamuran İstanbul'da meslek edindirme kurslarında el sanatı öğretmenliği yapıyordu. Ben teknisyendim. Tanışarak evlendik. Bizimki basit bir boşanma değildi" dedi.