Hansu İrem kaç yaşında çocuğu var mı? İlhan İrem eşi Hansu İrem ne iş yapar?

Birçok unutulmaz şarkıya hayat veren usta sanatçı İlhan İrem 67 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz belli olmayan İlhan İrem'in böbrek rahatsızlığı vardı ve 2016 yılında hastaneye yatırılmıştı. Uzun süredir tedavi gören İlhan İrem'in ölümünün ardından hayatı da merak edildi. Aslen Bursalı olan İlhan İrem'in eşi Hansu İrem'dir. İlhan İrem'in çocuğu yoktur. İnstagram hesabından sıklıkla paylaştığı Alım Tatar, kızı değil eşinin yeğenidir.

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İşte Hayat, Anlasana, Konuşamıyorum gibi unutulmaz şarkılara hayat veren usta sanatçı İlhan İrem hayatını 67 yaşında kaybetti. İlhan İrem'in ölüm haberini her fırsatta aşkını dile getirdiği karısı Hansu İrem duyurdu. Uzun süredir böbrek yetmezliği hastalığı ile savaşan İlhan İrem diyaliz makinesine bağlanmıştı. 2016 yılında hastaneye kaldırılan İlhan İrem'in gerçek ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Birçok ölümsüz şarkıyı ardında bırakan İlhan İrem'in hayatı da ölümünün ardından merak edildi. Aslen Bursalı olan İlhan İrem bir kez evlilik yaptı ve 1991 yılında Hansu İrem ile evlendi. İlhan İrem'in çocuğu var mı sorusu ile en çok merak edilen konulardan oldu, İlhan İrem'in çocuğu yoktur.

İlhan İrem hastalığı neydi: Böbrek rahatsızlığı yaşayan İlhan İrem 2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve diyaliz makinasına bağlanmıştı.

İlhan İrem 1991 yılında eşi Hansu İrem ile evlendi, çocuğu yoktur.

İlhan İrem eşi Hansu İrem kimdir: İlhan İrem'in eşi hakkında pek bilgi bulunmuyor. İlhan İrem, 1 Ekim 1991 tarihinde ODTÜ Psikoloji mezunu olan Hansu İrem'le evlendi. Çiftin çocuğu yoktur. Hansu İrem aynı zamanda İlhan İrem'in sanat yönetmenliğini de yapmıştır.

İlhan İrem kimdir: İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları "romantik dönem" olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiştir. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.

1976 yılında ilk uzunçalar çalışması olan İlhan İrem 1973-1976 yayınlandı. "Havalar Nasıl", "İşte Hayat", "Son Selam", "Ayrılık Akşamı", "Sen Bilirsin", "Bal Ağızlım" gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu.1973-1981 yılları arasında toplam 10 adet 45'liği yayınladı ve 1979 yılında yayınladığı senfonik yapıdaki Sevgiliye uzunçaları ile Esin Engin'in aranjörlüğünde ilk defa akademik bir çalışmayla müzik yaşamında yeni bir yola saptı. Sevgiliye albümünde ilk defa kendi yazdığı sözler dışında bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin Kadınım"ı besteledi ve "Hoşgeldin" adı ile seslendirdi.

1985 yılında üçlemenin ikinci albümü "Köprü" ve İlhan İrem'in ilk kitabı "Pencere... Köprü... Ve Ötesi..." yayınlandı. Kitapta İlhan İrem'in Rock Senfonideki müzikal anlatımı kaleme aldığı öykü ve bu öykünün Nuri Kurtcebe tarafından görüntülenmiş çizgileri ile Burak Eldem, İzzet Eti ve Adnan Özer'in İlhan İrem Müziği üzerine kapsamlı bir araştırması yer aldı. Yine 1986 yılında sözlerini yazdığı "Halley" Melih Kibar tarafından bestelendi ve Türkiye'ye Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda o yıla kadar alınan en iyi dereceyi getirdi.

1987 yılında üçlemenin son bölümü olarak "Ve Ötesi" albümü ile "Uzaklarda Biri Var" (Denemeler) adlı ikinci kitabı yayınlandı. Sonraki Dünden Yarına, 1989 yılında ise Uçun Kuşlar Uçun albümleri yayınlandı.

İlhan İrem'in yeni şarkılardan oluşan "Cennet İlahileri" adlı albümü 2006 yılında yayınlandı. 2007 senesinde "Siyah Kuğunun Şarkısı" isimli altıncı kitabı "Senfonik Şiir" alt başlığıyla yayınlandı. 2008 yılında çocuklar için hazırladığı "Tozpembe / Progressive Çocuk Şarkıları" isimli bir albüm yayınladı. İlhan İrem, Türkiye'de son dönemde yaşananları kendi penceresinden kaleme aldığı "Güneş Ülkesinin Karanlık İnsanları" isimli yedinci kitabını 2014 yılında yayınladı.

İlhan İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji mezunu olan eşi Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlenen İrem'in son dönem eserlerinin pek çoğunun şiirlerini eşi yazmakta, aynı zamanda albümlerinin kapak fotoğraflarını çekmektedir. Hansu İrem aynı zamanda İlhan İrem'in sanat yönetmenliğini yapmaktadır.

İlhan İrem şarkıları: