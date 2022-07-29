Dış ticaret açığı haziran ayında uçtu TÜİK açıkladı veriler korkuttu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Buna göre dış ticaret açığı Haziran'da yıllık yüzde 185 artışla 8,2 milyar dolar oldu.

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TÜİK verilerine göre Türkiye'de dış ticaret açığı Haziran'da yıllık yüzde 185 artışla 8,2 milyar dolar oldu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de dış ticaret açığının 8,2 milyar dolar gerçekleşmesi yönündeydi.

ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat yüzde 39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 20,0, ithalat yüzde 40,6 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,0 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat yüzde 40,6 artarak 177 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

￼Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %15,7, ithalat %19,4 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Haziran ayında yüzde 15,7 artarak 18 milyar 895 milyon dolardan, 21 milyar 856 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 19,4 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 22 milyar 272 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 416 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 17,5 artarak 44 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,1 oldu.

Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 184,5 arttı

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,5 artarak 2 milyar 871 milyon dolardan, 8 milyar 167 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Haziran ayında yüzde 87,3 iken, 2022 Haziran ayında yüzde 74,1'e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde yüzde 142,7 arttı

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 142,7 artarak 21 milyar 181 milyon dolardan, 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Haziran döneminde yüzde 83,2 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 71’e geriledi.