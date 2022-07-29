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Hamile eşinin yaptığını sindiremedi! Kocaeli'de evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hamile eşinin yaptığını sindiremedi! Kocaeli'de evinde ölü bulundu

KOCAELİ'de, hamile olan eşi ile tartışma yaşayan Yaşar Özcan (35), bir süre sonra evinde ölü bulundu. Özcan'ın, eşinin evi terk etmesini kaldıramayıp intihar ettiği düşünülüyor.

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Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 39 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan evinde yaşayan Yaşar Özcan (35) isimli bir vatandaştan ev sahibi ve yakınları haber alamadı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Özcan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından, Özcan’ın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Evi terk ettikten sonra...
Öte yandan, Yaşar Özcan’ın 2 çocuğu olduğu ve eşinin 3. çocuğa hamile olduğu öğrenildi. Gece saatlerinde Özcan ve eşinin tartıştığı, bunun üzerine eşinin evi terk ederek memleketine gittiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekiplerin, Özcan’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

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