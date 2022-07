Böylesi daha önce hiç görülmedi! 50.000 yılık meteoritten çıkan inanılmaz keşif

50.000 yıl önce Diablo kanyonuna düşmüş olan bir meteoritin içinde, daha önce hiç görülmemiş bir elmas türü olduğu keşfedildi.

Bilim insanları, Canyon Diablo’ya düşmüş olan meteoritten çıkartılan elmaslara bakmak için gelişmiş görüntüleme teknikleri kullandıklarında, bunların sıradan elmaslar olmadığını gördüler. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınladıkları bulgularında bu taşların elmasların meşhur sertliğini paylaştığını, ancak aynı zamanda alışılmadık şekilde dövülebilir olduğunu bildiriyorlar. Ayrıca, ayarlanabilen elektronik özelliklere sahipler ve bu özellik onları elektronik uygulamaları için potansiyel olarak faydalı kılıyor.

Mücevher olarak kullanılan elmaslar, her bir atomun diğer dördüne birleştiği, bazen rengini değiştiren diğer elementlerin de bulunduğu kübik bir şekle sahip karbon atomlarından oluşuyor.

Diablo kanyonundaki meteoritin içinde bulunan Lonsdaleit elmaslarda ise altıgen bir kafes içindeki atomlardan oluştuğu düşünülen nadir bir karbon şekli bulunuyor ve bu özelliği ile bu elmaslar, grafit, amorf karbon grafen ve grafin ile aynı kategoriye giriyor.

Son iki yılda, iki ekip bağımsız olarak laboratuvarda lonsdaleit üretme yöntemlerini tanımladı. Şimdiye kadar bulunmuş mevcut lonsdaleit miktarları, bazı özelliklerini test etmek için çok küçüktü. Bununla birlikte, modelleme, altıgen oluşumun sıradan elmaslardan yüzde 58 daha sert olması gerektiğini öne sürüyor.

Makalenin yardımcı yazarı, University College London'dan Profesör Christoph Salzmann, bu tür kristallerin üretiminde potansiyel uygulamaları görüyor. "Yapıların kontrollü katman büyümesi yoluyla, hem ultra sert hem de sünek malzemeler tasarlamak mümkün olmalı. Bunlar, bir iletkenden bir yalıtkana kadar ayarlanabilen elektronik özelliklere sahip oluyor” diyor ve ekliyor: “Aşındırıcılar ve elektronikten nanotıp ve lazer teknolojisine kadar çeşitli uygulamalarda faydalanılabilir.”

Diablo kanyonuna yaklaşık 50.000 yıl önce düşen bu meteorit, Dünya’nın en sağlam kalmış çarpma kraterlerinden biri olan Meteor Krateri'nin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Kaynak: Teknolojioku