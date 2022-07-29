Eyyam-ı bahur Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji tarih verdi 40 dereceyi geçecek İstanbul, Ankara, İzmir

"Eyyam-ı bahur" sıcakları Türkiye'nin kapısına dayandı. Uzmanlar yılın en sıcak günleri ile ilgili üst üste uyarılar yaptı. "Eyyam-ı bahur" nedeniyle güneyde sıcaklıkların 40 dereceyi geçeceği paylaşıldı."Eyyam-ı bahur" ne zaman başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde sıcaklıklar nasıl seyredecek? Hafta sonu hava nasıl?