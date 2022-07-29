Eyyam-ı bahur Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji tarih verdi 40 dereceyi geçecek İstanbul, Ankara, İzmir
TÜRKİYE, "Eyyam-ı bahur"un etkisine giriyor. Yılın en sıcak günleri yaşanacak. Güneyde sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek. İstanbul, Ankara, İzmir 'eyyam-ı bahur'dan şiddetli etkilenecek. Cehennem sıcakları da denen "eyyam-ı bahur" ne zaman başlıyor? Hafta sonu hava nasıl? İşte Meteoroloji uzmanlarının uyarıları...
"Eyyam-ı bahur" sıcakları Türkiye'nin kapısına dayandı. Uzmanlar yılın en sıcak günleri ile ilgili üst üste uyarılar yaptı. "Eyyam-ı bahur" nedeniyle güneyde sıcaklıkların 40 dereceyi geçeceği paylaşıldı."Eyyam-ı bahur" ne zaman başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde sıcaklıklar nasıl seyredecek? Hafta sonu hava nasıl?
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bulunduğu konum nedeniyle temmuzun sonu ile ağustosun ilk günlerinde yılın en sıcak günlerini yaşadığını söyledi.
Yılın en sıcak günlerine halkın "eyyam-ı bahur" adını verdiğini belirten Toros, "Eyyam-ı bahur, en sıcak günler anlamına gelmektedir. Bu dönemlerde Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki çöl bölgeleri aşırı ısınıyor. Oralardaki sıcak hava kuzey bölgelere kadar taşınarak ülkemizi de etkiliyor." dedi.