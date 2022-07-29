LPG'ye zam geliyor! Araç sahipleri dikkat! Cumartesi günü itibariyle geçerli olacak

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına gelecek olan zam ve indirim haberlerini takip ederek güne başlıyor. Avantajlı ve ekonomik yakıt olarak bilinen LPG gelen son zamların ardından cazip olma özelliğini kaybetti. LPG'ye 29 Temmuz'da bir zam haberi daha geldi. Peki otogaz litresi ne kadar, kaç TL oldu? Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG'de 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

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LPG'ye cumartesi gününden geçerli olmak üzere 39 kuruş zam geliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

Otogaz (LPG) ne kadar oldu? 29 Temmuz

Adana 10,87

Adıyaman 10,94

Afyonkarahisar 10,74

Ağrı 11,16

Amasya 11,02

Ankara 10,91

Antalya 10,79

Artvin 11,18

Aydın 10,74

Balıkesir 10,74

Bilecik 10,69

Bingöl 11,01

Bitlis 11,06

Bolu 10,67

Burdur 10,82

Bursa 10,68

Çanakkale 10,79

Çankırı 10,97

Çorum 10,99

Denizli 10,71

Diyarbakır 11,00

Edirne 10,99

Elazığ 11,01

Erzincan 11,17

Erzurum 11,19

Eskişehir 10,71

Gaziantep 10,88

Giresun 11,15

Gümüşhane 11,16

Hakkari 11,33

Hatay 10,89

Isparta 10,81

Mersin 10,93

İzmir 10,68

Kars 11,25

Kastamonu 10,99

Kayseri 10,98

Kırklareli 10,98

Kırşehir 10,94

Kocaeli 10,67

Konya 10,96

Kütahya 10,75

Malatya 10,95

Manisa 10,74

Kahramanmaraş 10,84

Mardin 11,00

Muğla 10,76

Muş 11,03

Nevşehir 10,96

Niğde 10,87

Ordu 11,13

Rize 11,13

Sakarya 10,67

Samsun 11,15

Siirt 11,08

Sinop 11,18

Sivas 11,03

Tekirdağ 10,98

Tokat 11,03

Trabzon 11,15

Tunceli 10,97

Şanlıurfa 10,94

Uşak 10,72

Van 11,15

Yozgat 10,99

Zonguldak 10,70

Aksaray 11,00

Bayburt 11,11

Karaman 10,94

Kırıkkale 10,95

Batman 11,05

Şırnak 11,01

Bartın 10,73

Ardahan 11,31

Iğdır 11,31

Yalova 10,71

Karabük 10,86

Kilis 10,88

Osmaniye 10,89

Düzce 10,65