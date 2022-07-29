Altın fiyatlarına FED etkisi! Gram altın 1018 lira oldu İslam Memiş bombayı patlattı 'son fırsat' dedi tarihi açıkladı
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dün altının ons değerinde yaşanan yüzde 0,98 artışla birlikte altın fiyatları bin TL'nin üzerine çıktı. Bugün ise gram altın 1018 liradan alıcı buluyor. Gram altın, dolar, gümüş ve kripto paralar için uyaran İslam Memiş 'son fırsat' için tarih verdi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından piyasalarda hareketlilik görüldü. Altın, dolar resmen coştu ve altının gram fiyatı 1000 lirayı aştı. Haftanın son işlem gününde yükseliş devam ediyor mu?
Dolar kuru ve altının ons değerinde yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 29 Temmuz altının gram fiyatı 1018 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.675, cumhuriyet altını da 6.678 liradan satılıyor. FOX TV'de Ekonomi Arası programında açıklama yapan İslam Memiş, gram altın, dolar, gümüş ve kripto paralar için uyardı. Memiş şunları söyledi:
-Gümüş ve altın fiyatları yatırımcısı şunu çok iyi görüyor. Son bir yılda ciddi baskı altındaydı. Bu kadar risk varken, resesyon riski varken, baskı altında olması, fiyatların düşük olduğu biliniyor.
-FED'in beklentisi fiyatlanmıştı. Ons altın dün 1760 devamında 1780, aslında hedef 1800 dolar seviyesi. Yükselişler devam ederse ilerisine bakacağız. Yıla 785 liradan başlayan gram altın bugün hem banka hem Kapalı Çarşı'da 1015 lira seviyesinde. Yani 7 ayda gram altın yatırımcısına 230 lira kazandırdı.