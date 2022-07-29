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Bakan Mustafa Varank Türkiye yazarı Fuat Uğur'a 'tetikçi' dedi davada haciz çıktı

Bakan Mustafa Varank Türkiye yazarı Fuat Uğur'a 'tetikçi' dedi davada haciz çıktı

Fuat Uğur, Türkiye gazetesindeki köşesinde “elektrikli traktör” konusunda yazdığı yazıyla Bakan Mustafa Varank arasında geçen tartışmayı yazdı. Varank'ın kendisine "tetikçi' diye tepki göstererek tazminat cezasına mahkum ettirdiğini söyleyen Fuat Uğur "Mustafa Varank benden alacağı parayı hak etmedi" dedi.

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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açtığı hakaret davası nedeniyle 21 bin 650 lira tazminat cezasına çarptırıldığını ve hakkında icra takibi başlatıldığını açıkladı.

Elektrikli traktörle ilgili yazdığı bir yazı nedeniyle Mustafa Varank'ın kendisine 'tetikçi' diyerek dava açtığını belirten Uğur "Benim arkamda bir devlet erki ve hukuk gücü de yok. Bakan Varank haciz kararı çıkartarak 21 bin 650 lirayı tahsil etmek üzere icra takibi başlattı. Yaklaşık 40 yıldır bu meslekteyim. Başladığımda Varank muhtemelen iki üç yaşında çocuktu. Dişimle tırnağımla mücadele ettim. Hep HELAL PARA kazandım. Boğazımdan hak etmediğim bir kuruş bile geçmedi. Ama Mustafa Varank benden alacağı parayı hak etmedi" ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, “Elektrikli traktör kavgamın bana bedeli icra takibi ve haciz oldu” başlıklı yazısında ‘Elektrikli traktör ne zaman üretime geçecek’ sorusuna “Elektrikli traktör benim ilgi alanımda değil. Elektrikli traktörü gerekirse TOGG yapar” ifadeleriyle cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye de tepki göstedi.

Uğur, “Çiftçinin mazot kaynaklı maliyet girdileriyle canının yandığı, tedarik zincirinde hep akaryakıt maliyetlerinin gündeme getirildiği şu dönemde tarım ürünlerindeki fiyat artışları acaba ilgi alanında mı Sayın Bakan’ın onu merak etmekteyim. Oysa elektrikli traktör bir buçuk yıl öncesinden çiftçiye ulaşsaydı çok farklı olabilirdi her şey.” dedi.

Uğur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın mazotlu traktör üreten sanayicilerle bir araya gelerek elektrikli traktör hakkında açıklama yaptığı toplantıya, elektrikli traktörü üreten sanayici Önder Yol’un neden çağrılmadığını sorması üzerine ‘tetikçi’ diyerek hakaret ettiğini ve dava açtığını söyledi.

Bakan Varank sosyal medyadan cevap verdi
Kendisine ait resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Varank Fuat Uğur’a ‘tetikçi’ diyerek yüklendi. Varank açıklamasında ” Yalan yanlış bilgilerle açıkça iftira edeceksin… Tetikçilik yapıp itibar suikastı yapmaya çalışacaksın… İşin doğrusunu anlatan tekzibi yayınlayıp özür dilemeyeceksin… Bir yalanı düzeltmek 3 yıl sürecek… Ondan sonra ceza alınca da vay efendim niye böyle oldu!” ifadelerini kullandı.

mustfa

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