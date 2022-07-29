TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 'ulaşmak zorlaştı' deyip bankalara isyan etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor.” açıklamasını yaptı.

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Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye’nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikâyetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.