Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan iktidarı uyardı: Yarın çok geç olabilir Allah muhafaza!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, hayat pahalılığı ve halkın gıda ihtiyaçları konusunda Kazakistan ve Singapur'da yaşanan sokak protestolarını hatırlatarak "Yarın çok geç olabilir Allah muhafaza!" dedi.

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Hayat pahalılığı ve bitmek bilmeyen zamlar sokaktaki insanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Ekonomi sorunu artık köşe yazarlarının ilk sırasına yerleşti. Konuya dair bir dikkat çeken yazı AK Parti'ye yakın Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan geldi.

Kaplan, hayat pahalılığı ve olası gıda krizine karşı halkın tepkisinin sokağa taşma ihtimaline karşı iktidarı uyardı.

"Tarımı hayvancılığı bitiren politikalar"

"Gıda sorunu, bir millî güvenlik meselesidir!" başlıklı yazısında Kaplan, "Gıda felâketinin en az iki yıldır adım adım geldiğini konuşup yazıp duruyoruz… Türkiye’nin gıda ambarı olan bir ülkeden tarımda gayr-ı millî adımlar atan, tarımı, hayvancılığı bitiren politikalar izlemesinin gıda felaketi patlak verdiğinde ülkemizi çok zor günlerin bekleyeceğini, gıda sorununun, millî güvenlik sorunu olduğunu hatırlattım kaç kez bu sütunda!" dedi.

"Ruhsuz tipler en ağır şekilde cezalandırılmalı"

Türkiye'nin fazla geç olmadan üreticinin ürünlerini iç pazarda satmasını sağlayacak stratejilere yönelmesi gerektiğini belirten Kaplan, "fiyat artışlarındaki anormalliklere aslâ göz yumulmamalı! Kriz ortamını fırsata çeviren kapitalist ve ruhsuz tipler en ağır şekilde cezalandırılmalı!" çağrısı yaptı.

"Kitlelerin sokaklara dökülmesi projesi devreye girdirilmek üzere"

Kaplan, yazısının devamında ise "sokak" uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı;

"Yoksa kitlelerin sokaklara dökülmesi projesi devreye girdirilmek üzere… Benden hatırlatması. En son Kazakistan ve Singapur’da kitleler sokaklara döküldü sosyal medya üzerinden ve Singapur haftalardır çalkalandı, sonunda hükümet devrildi!

Türkiye, her tür iç ve dış provokasyonlara karşı müteyakkız olmalı. Ama bundan önce güçlü ve rasyonel bir tarım ve gıda stratejisinin vakit kaybedilmeden geliştirilmesi aslâ ihmal edilmemeli! Yoksa, yarın çok geç olabilir Allah muhafaza!"