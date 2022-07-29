2022 fındık fiyatlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! CHP'nin taban teklifi ne?

2022 fındık fiyatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın Ordu'da açıklanması bekleniyor. 2021'de Giresun kalite kabuklu fındık kilo başına 27 lira, levant kalite fındığa kiloda 26.5 lira ve sivri fındık için de 25.5 lira fiyat açıklandı. 2021'de 3,5 dolar civarı olan fındık fiyatları için CHP'nin bu yılki taban teklifi 4 dolar.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda fındık fiyatını açıklarken kentte 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıl sürenin ardından Ordu’da partililer ve vatandaşlar ile buluşacak. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda fındık fiyatını açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,5 yıl süre zarfında 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın 2022 hasat sezonu öncesinde fiyatını açıklayacak.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi TRT özel yayınında 'Şimdi bu hafta sonu mesela ben Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da da orada şimdi herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Zaten yani çayın olduğu yerde onu açıklıyoruz, buğdayın olduğu yerde buğdayı açıklıyoruz. Şimdi fındığın olduğu bölgeler Trabzon, Ordu, Samsun, Sakarya, Düzce, vesaire onların da artık şu anda mevsimi geldi. Yani alavere dalaverecilere falan işi bırakmadan biz bu açıklamayı yapacağız. Bu açıklamayı yaparken ben Bay Kemal'in ağzına bakıp bir de ortağı hanımefendinin ağzına bakıp da biz rakam açıklayamayız, bizim sırtımızda küfe var. Dolayısıyla bu küfenin gereği neyse biz bu açıklamayı yaparız; ama bu açıklamayı yaparken de bütün fındık müstahsilini asla enflasyona filan biz ezdirmeyiz' açıklamasında bulunmuştu.