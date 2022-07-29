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Bakan duyurdu! Paralar bugün hesaplarda kimlik numarasına göre ödeme yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan duyurdu! Paralar bugün hesaplarda kimlik numarasına göre ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 833,6 milyon liralık tarımsal destekleme tutarlarını bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. Bakan Kirişçi "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "833 milyon 644 bin 98 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, çiğ sütte 758 milyon 766 bin 281 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 39 milyon 399 bin 326 lira, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatında 24 milyon 579 bin 214 lira, Uzman Eller Proje Desteği'nde 9 milyon 796 bin 707 lira ve hayvan gen kaynaklarında ise 1 milyon 102 bin 570 lira olarak belirlendi.

Çiğ süt desteği ödemesi, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara ise 5 Ağustos'ta aynı saatten itibaren yapılacak.

Diğer destekleme ödemeleri ise bugün saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek.

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