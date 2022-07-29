Yıldız sanatçı Shakira'ya büyük şok: 8 yıl hapsi isteniyor

İSPANYA'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan ve uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak adına mahkemeye çıkma kararı alan Kolombiyalı dünyaca ünlü sanatçı Shakira için savcılar 8 yıl hapis cezası talep etti.

Abone ol

İspanya'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan ve uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak adına mahkemeye çıkma kararı alan dünyaca ünlü sanatçı Shakira için talep edilen ceza belli oldu.

Son olarak Gerard Pique ile olaylı ayrılıklarıyla tüm dünyada gündem olan 45 yaşındaki Kolombiyalı yıldız için savcılar 8 yıl hapis cezası talep etti.