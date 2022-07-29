İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgası korkunç bitti!

İZMİR'in Konak ilçesinde, amatör balıkçılar arasında çıkan "yer tutma" kavgasında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

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Karataş Gün Batımı İskelesi'nde oltayla balık avlayan Saim Baş (59) ile S.A. arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından buradan ayrılan S.A, bir süre sonra olay yerine tabancayla döndü. Saim Baş'a ateş eden S.A, daha sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Baş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A'yı yakaladı.

Baş'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.