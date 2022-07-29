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CHP'li Faik Öztrak'ın acı günü! Annesini kaybetti

CHP'li Faik Öztrak'ın acı günü! Annesini kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak hayatını kaybetti. Ayten Öztrak'ın vefatını gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu.

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Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir süredir tedavi gören annesi Ayten Öztrak’ı kaybetti. Ayten Öztrak’a Allahtan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak'ın cenazesi pazar günü Ankara Kocatepe Camisi'nden öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedilecek. 

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