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Galatasaray Ali Akman transferini tamamladı!

Galatasaray Ali Akman transferini tamamladı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'ın 1 yıllığına kiralanması için futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray, santrafora bir takviye daha yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki Ali Akman'ı 1 yıllığına kiralama konusunda Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Okan Buruk ne demişti?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Ali Akman için teklif yaptıklarını açıklamıştı.

Okan Buruk, "Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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